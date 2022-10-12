شكرا لقرائتكم خبر عن من خلف الكواليس.. أبطال House Of The Dragon فى الحلقة الثامنة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الفنتازيا House Of The Dragon عن صورة جديدة من خلف كواليس الحلقة الثامنة التي عرضت أول أمس عبر الشبكة الأمريكية HBO، وحققت نجاحاً كبيراً، ونالت استحسانا من متابعي المسلسل في جميع أنحاء العالم.

وظهر في الصور التي تم تداولها بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، كل من أوليفيا كوك وتوم جلين كارني وبادي كونسيدين وفيا سابان، في كواليس مشهد ظهور الملك فيسيريس من جديد وملامح العجز وكبر السن.



من خلف كواليس House Of The Dragon



أبطال House Of The Dragon

بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.