شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: ضوابط عاجلة للتعامل مع أغانى الراب والمهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه سيستعين بآراء أعضاء مجلس الإدارة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، للعمل في إطارها خلال الفترة المقبلة سواء من خلال الحفلات أو الأفراح أو عبر طرح الأغاني الخاصة بهم.



وأشار كامل خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان قائلًا: "بعيدًا عن رأيي الشخصي في أغاني المهرجانات دلوقتي بتكلم كنقب لمهنة عريقة، أنا هسمع لشيوخى وأساتذتي في المهنة عشان نحط قواعد للصح والغلط سواء لفن الراب أو المهرجانات.. أنا مش هقطع عيش حد وسيكون هناك قرارات بإجماع مجلس النقابة وليس قرار فردي لـ مصطفى كامل".

وتابع كامل: "كل ما أثير سابقًا من قضايا فساد تحدث عنها أطراف في المنظومة، سيتم النظر فيها والتعامل معاها قانونيًا ولن أتستر على فساد".

وتحدث مصطفى كامل عن أن أجندة أولوياته ستكون خلال الفترة المقبلة هو العمل على إصلاح منظومة المعاشات في نقابة المهن الموسيقية، قائلًا: "مش معقولة ناس كبار علمونا الشغلانة يبقى معاشهم 1200 جنيه.. وأمنية حياتي توفير معاش للموسيقيين يسترهم ويكفيهم".