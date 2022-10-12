شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل "جروب العيلة" من 15 حلقة وهذه قائمة أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المخرجة منال الصيفى تصوير مسلسلها الجديد "جروب العيلة" المكون من 15 حلقة حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، مشيرة إلى أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، رشا مهدى، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة.

مسلسل "جروب العيلة" إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى عائلى ويناقش العديد من الأمور الخاصة بالعائلات، ومقرر عرض العمل قريباً على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال المخرجة منال الصيفى مسلسل "جمال الحريم- المكتوب" المكون من 45 حلقة، ومن تأليف سوسن عامر وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

يشار إلى أن آخر أعمال سميحة أيوب، مسلسل "انحراف" مع روجينا في شهر رمضان الماضى، أما أحمد سعيد عبد الغنى فكان آخر ظهور له خلال مسلسل "الاختيار – رجال الظل" والذى قدم فيه شخصية الشهيد أحمد فايز، فيما يستعد اسلام جمال لتصوير مشاهده في مسلسل "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى وتأليف عبد الرحيم كمال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.