شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من رامي جمال لزوجته بمناسبة عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان رامي جمال على توجيه رسالة حب لزوجته ناريمان، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق غدا، حيث نشر صور لهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "بكرة عيد ميلاد القمر وعيد جوازنا كل سنة وانتي حبيبتي كل ثانية وانتي طيبه وبنت أصول وجدعة كل ثانية وانتي جميلة وقوية ووشك خير".

وسرعان ما ردت زوجته فى التعليقات على البوست، وكتبت: "وانت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنة وانت جمبى، بس والله بحب الألش بتاعك اكتر بس هنعمل إيه بقى".

وتحدث جمال، مؤخراً، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on عن علاقته مع زوجته، قائلا: "ناريمان جاءت لى من أجل أن أقدم لها لحنا لأغنية، وبالفعل لحنت لها أغنية واثنين وثلاثة، ومن أول أغنية كانت ناريمان عجبانى ولكن لا أريد أن أتحدث ولكن قلت لنفسى اتقل شوية".

وأضاف رامى جمال، "ذهبنا لتسجيل أغنية واتفقت مع الموزع أن نتوقف ثم أغنى أغنية موعدانى، وبعد ذلك اعترفت ثم بدأنا نتكلم في الغناء".

وتابع رامى جمال: "كان هناك اتفاق صريح بيننا أنها تريد أن تغنى ومن حقها أن تغنى ولكن من الصعب أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مشهورين، فمن سيأخذ باله من البيت، فقلت لها من الصعب أن أغنى وأنت تغنين، فإذا وجدت الباب مفتوحا لك للغناء فلن ينفع الزواج ولو اختارت أن تكونين في البيت بلغينى فقالت إنها ستختار أن تكون في البيت".

وقال رامى جمال: "كل فترة ممكن أقدم لها أغنية، كما أنها لا بد أن تطلع على ألحان الأغانى الخاصة بى قبل أن أغنيها".