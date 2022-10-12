شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائي توم هولاند وزيندايا يستمتعان بوقتهما معا في باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين أبطال فيلم "سبايدر مان" توم هولاند وزيندايا وهم يستمتعان بوقتهما في متحف اللوفر في باريس ممسكان بيد بعضهما البعض وتبدو حالتهم في انسجام تام، و كان خلال شهر سبتمبر الماضي تم رصد الثنائي معا أيضا حيث كان يستمتعان بوقتهما معا في مدينة نيويورك و شرب القهوة في مانهاتن وفقا لـPeople.

و كان الممثل توم هولاند قد تحدث مع مجلة GQ حول كونه يود أن تكون علاقته وحياته الخاصة بعيدا عن الأنظار حيث قال:"لطالما اردت أن احافظ على حياتي الخاصة لأنني بالفعل اشارك الكثير من حياتي مع العالم" و عبر هولاند أنه شعر بسرقة خصوصيته في علاقته مع زيندايا مضيفا " لقد شعرنا نوعا ما بسرقة خصوصيتنا ولا اظن أن الأمر يتعلق بعدم الاستعداد لطرح علاقتنا للعامة ولكن كل ما في الأمر أننا لم نرغب في ذلك".

وتحدثت زيندايا من قبل حول الشعور المتساوي بينهم و وفقا لـPeople قالت زيندايا "اعتقد أن حب شخصا ما يكون شيء خاص تود التعامل معه والاستمتاع بكل تجربة تخوضها معه"،وكانت قد نشرت زيندايا في يونيو الماضي صورة تجمعها بتوم هولاند متمنيه له عيد مولد سعيد معلقه"عيد مولد سعيد لمن يجعلني دائما الأسعد".

وخلال شهر اغسطس الماضي نشر توم هولاند فيديو له عبر حسابه على انستجرام يخبر معجبينه عن مقاطعته لوسائل التواصل الاجتماعي للفترة المقبلة لأجل صحته العقلية و وصف كلا من التويتر و انستجرام بأنهما "مبالغان".