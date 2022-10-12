"إنت علامة من علامات مصر".. محمد هنيدي يرد على بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رد الفنان محمد هنيدي على الفنان بهاء سلطان الذي أبدى سعادته بتهنئته بأغنيه الجديدة "دلوقتي عجبناكم" من خلال استبدال وجهه بالبوستر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمد هنيدي: "يا بهاء يا حبيبي، إحنا اللي لينا الشرف، إنت علامة من علامات مصر وصوت وموهبة وأداء مفيش زيه، ومحبة حطها ربنا في قلوب الناس ليك سواء صغير أو كبير".

وتابع: "إن شاء الله الكام سنة اللي اتحرمنا فيهم منك، عايزينك تعوضهم لينا وتكسر الدنيا أكتر وأكتر".

يذكر أن الفنان بهاء سلطان رد على مزاح النجم محمد هنيدي معه حول أحدث جلسة تصوير خضع لها الأول ترويجا لألبومه الجديد.

قال سلطان في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "أشكره جدا وعلى رأسي، ولي الشرف، وسعيد جدا أن صورتي وصلت له".

يذكر أن محمد هنيدي نشر صورة بهاء سلطان الترويجية لأغنيته "دلوقتي عجبناكم" التي طرحها مؤخرا، ولكنه استبدل وجه بهاء بوجهه.