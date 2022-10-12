"مش هقول يا سيادة النقيب".. أول رد من مصطفى كامل على تهنئة هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رد الفنان مصطفى كامل على تهنئة الفنان هاني شاكر له بفوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك أثناء استضافته في برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد".

وقال مصطفى كامل: "بشوف تهنئة هاني شاكر عادية جدا من أخويا الكبير وحبيبي وصديق عمري ورفيق وشريك النجاحات العظيمة اللي بينا، أخويا الحبيب المهذب الأستاذ هاني شاكر، لي مني كل الحب والتحية والاحترام، أنا بحبك يا هاني".

وتابع:" أنا مش هقول بقى يا سيادة النقيب، إحنا خلاص هاني ومصطفى، رجعوا تاني إنت حبيبي وهتفضل حبيبي، وهتفضل علامة مميزة في مشوار مصطفى كامل الصانع، إنت هاني الحلم الجميل، انت هنعيش، إنت سألتك انت مين، انت حاجات كتير في حياة مصطفى كامل، ربنا يديك العمر والصحة، وهتفضل حبيبين أنا برضه باركت له لما نجح، فمش غريب عليه يهنيني".

يذكر أن الفنان هاني شاكر هنأ الفنان مصطفى كامل لفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع إنستجرام.

وكتب هاني شاكر: "أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفي كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الانجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".

الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.