"ربنا يكفيك شر الحاقدين".. رسالة غامضة من ميار الببلاوي لمصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت الفنانة ميار الببلاوي رسالة للفنان مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت ميار الببلاوي: "أخويا الغالي الجدع، الرجولة، المحترم قوي، مبروك يا غالي، تستاهل كل خير، وربنا يكفيك شر الحاقدين، ومسيرة موفقة يا نقيب، وألف مبروك لأختي هبه، ربنا يوفقك يارب".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وتنافس في الانتخابات د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين.

الانتخابات شهدت، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".