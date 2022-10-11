محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن المايسترو نادv عباسي تعاقده مع الرئيس والمدير الفني لمهرجان "جليمر جلاس" بنيويورك، روبرت إينسلاي، لقيادة 13 عرض فني، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب نادر عباسي: "لأول مرة مايسترو مصري يقود 13 عرض أوبرالي في أمريكا، يتعاقد الرئيس والمدير الفني لمهرجان جليمر جلاس الشهير بنيويورك روبرت إينسلاي، مع المايسترو المصري نادر عباسي لقيادة 13 عرض 2023، لأوبرا لابوهيم وهي تعتبر من أشهر أوبرات المؤلف الإيطالي يوتشني".

وأضاف عباسي: "وقد تم إرسال برقية من إدارة المهرجان والمدير الفني بالشكر لقبول عباسي التعاقد مع إدارة المهرجان".

يذكر أن المايسترو نادر عباسي شارك في حفل افتتاح موكب طريق الكباش بالأقصر 2021.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "موكب طريق الكباش صوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الأول.. هايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت ..عز الأسطول: انشودة امون راع ..وائل الفشني: الاقصر بلدنا.. بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب ايقاعات الچيمبي المصري وايقاعات الموسيقات العسكرية ".

أضاف: "تسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي.. مفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني..د. ميسرة عبدالله: اختيار جميع الاشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت".

وأضاف: “اليوم الساعة السابعة والنصف حدث تاريخي في أقدم مدينة في التاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية (طريق الكباش) في الأقصر.. 150 محطة تلفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض.. 7:30 مساء مصر هتبهر العالم".