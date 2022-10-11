"الملاك الجميل".. سارة سلامة تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالتها، حيث ارتدت ملابس "كاجوال" سوداء، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة سارة سلامة إعجاب الجمهور والمتابعين، حيث علق أحدهم: "الملاك الجميل"، وعلق آخر: "القمر".

يكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس"، بالذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

وشارك في بطولة المسلسل: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.