شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ونجوم "حظك اليوم" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كريم قاسم ونجوم فيلم "حظك اليوم" العرض الخاص للعمل الدي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بإحدى السيَنمات، ومن أبرز الحاضرين مروان يونس وطه دسوقي ومحمد مولى وشهد الشاطر والمؤلف أحمد بيلي وجيلان علاء وخطيبها عز شهوان وغيرهم، كما حضر لتهنئة نجوم الفيلم يسرا اللوزي وملك أحمد زاهر ومحمود عمرو ياسين وعدد من الفنانين.

ومن المقرر إطلاق فيلم "حظك اليوم" في جميع دور العرض يوم 12 أكتوبر، وذلك بعد أيام من الكشف عن البوستر والإعلان التشويقي والرسمي للفيلم.

وكشفت الشركة عن بوستر شخصيات كل من كريم قاسم، هدى المفتي حيث يظهر كل منهما بنظرة وابتسامة حالمة، فيما ظهر نظرة استغراب على وجه محمد مولي ونظرة قلقة على وجه طه دسوقي، وبدا مروان يونس وبسنت شوقي بابتسامة توحي بالشر، ومن الملاحظ أن البوسترات الشخصية مستوحاة من البوستر الرسمي حيث تظهر عجلة الحظ في الخلفية بينما تتطاير الدولارات وجنيهات ذهبية من حولهم.

تبدأ أحداث حظك اليوم بتعرف الإنفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة، ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "احنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.