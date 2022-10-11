شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر المنضمين للموسم الثانى من مسلسل Your Honor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن آخر المنضمين لطاقم تمثيل مسلسل الدراما Your Honor، الذى يعرض عبر منصة Showtime، وحقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول بطولة النجم العالمي برايان كرانستون.

ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن كلاً من النجم مارك مارجوليس، ومارك أوبراين، انضما للموسم الثاني من المسلسل، وسيجسد مارجوليس دور كارمين كونتي، وهو رجل عصابة ووالد جينا باكستر (هوب ديفيس)، وسيلعب أوبراين دور الأب جاي، كاهن عائلة باكستر الذي يعتمدون عليه للحصول على المشورة.



Your Honor

مسلسل Your Honor يدور فى إطار إثارة قانونى، يتكون من 10 حلقات، من بطولة كرانستون فى دور مايكل ديسياتو، وهو قاضٍ محترم من نيو أورلينز يشارك ابنه المراهق، آدم (هانتر دوهان)، فى قضية ضرب ومن ثم هرب، وبالتال تؤدى هذه القضية إلى الكثير من الأكاذيب والخداع والاختيارات المستحيلة.

ويقوم ببطولة مسلسل Your Honor من بطولة براين كرانستون وهانتر دوهان ومايكل ستولبارج وهوب ديفيس وكارمن إيجوجو وإيزياه ويتلوك جونيور وصوفيا بلاك ديليا، جنبا مع الضيوف مورا تيرني وإيمي لانديكر ومارجو مارتينديل ولورين توسان وشيت هانكس ولامار جونسون وليلى كاى.