شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحيى حفلاً غنائيًا في ولاية بوسطن بأمريكا يوم 19 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نوال الزغبى، حفلا غنائيا فى ولاية بوسطن الأمريكية 19نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وتعد هذا الحفلة من ضمن الجولة الغنائية لها فى أمريكا فى أكثر من ولاية.



نوال الزغبى

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات يوتيوب التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

وصورت نوال الأغنية في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها، وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".