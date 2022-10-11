شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى عن قلادته الذهبية: هدية من صاحبى ومش بقلعها غير فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود الليثي لـ"الخليج 365" تعليقا على القلادة الذهبية التى ارتداها فى انتخابات نقابة الموسيقيين، إن القلادة هى هدية من صديق عزيز عليه جدا اسمه رومانى، وهو يعمل فى مجال الصاغة وقام برسم صورته عليها وهو يرتدى تاج.



قلادة محمود الليثي

وأشار محمود الليثى إلى أنه يعتز بتلك القلادة جدا لأن صديقه رومانى غالى عليه، مؤكدا أنه لا يخلعها من رقبته أبدا إلا فى الحج فقط، وعن الخوف من الحسد، قال الليثى إن القلادة هدية "هيحسدونى كمان على الهدية".

وكان حرص محمود الليثى على الحضور والإدلاء بصوته في الانتخابات على منصب نقيب الموسيقيين، التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، ولفت المطرب الشعبي الأنظار إليه بارتدائه سلسلة ذهب عليها صورته.

وقال محمود الليثي لـ ”الخليج 365” إنه ليس على خلاف مع أحد والأهم بالنسبة له الموسيقيين، مضيفا: "نحن في دولة قانون تحفظ حق الموسيقيين كمعاش وعلاج، أتمنى التوفيق لكل المرشحين".

وحضر إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة بعض الفنانين ومنهم المطربة جواهر والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة وأبو الليف ومحمود الليثي، كما حضرت المطربة سومة لدعم زوجها، كما التقطت صورا مع مصطفى كامل منافس زوجها على المنصب نفسه.