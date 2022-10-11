شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا .. تمنت أن تكون أمًا وهذه حقيقة علاقتها بحسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حوار نادر للنجمة يسرا فى مجلة آخر ساعة، يعود تاريخه إلى 8 مايو 1991، وذلك بعد انتهائها من تصوير آخر فيلمها مع السندريلا "الراعى والنساء" تحدثت يسرا خلال الحوار عن مشاركتها السندريلا للمرة الثانية بعد أول عمل يجمعهما "الجوع"، وعن أمنيتها التى لم تتحقق بأن تصبح أمًا، كما نفت شائعة ارتباطها عاطفيا بالنجم حسين فهمى.



يسرا

وقالت يسرا خلال الحوار عن السندريلا سعاد حسنى، إنها إنسانة لطيفة وحبوبة مع كل الناس، وكان اهتمامها بزملائها أكثر من اهتمامها بنفسها، وهي دقيقة جدا وبتحب عملها بدرجة عظيمة، ومن الواضح أنها تعشق الكاميرا وأنها خلقت لكى تكون نجمة عظيمة ولا أظن أن السينما العربية ستنجب سعاد حسنى أخرى.

ونفت يسرا خلال الحوار الشائعات التي أثيرت خلال هذه الفترة حول ارتباطها عاطفيا بالنجم حسين فهمى، وضحكت قبل أن تجيب قائلة "حسين فهمى ما يزال الواد التقيل الذى تتمناه أي بنت لكنه بالنسبة لى مجرد صديق عزيز، تربطنى به صداقة بدأت مع بدايتى الفنية منذ خمسة عشر عاما، أضف إلى هذا أننا أقارب من جهة الأب، وأخلاقيات حسين فهمى لا تسمح له أن يكون أكثر من مجرد صديق حميم وجدع، وسوف تضحك عندما تعلم أننى احتفلت مع حسين برواج هذه الشائعة وربما يكون هذا هو السبب فى رواجها، علما بأن الشائعة غير صحيحة طبعا وأننى لم أشاهد حسين أو أتحدث معه منذ ثلاثة أشهر.