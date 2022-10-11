شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيدو مصطفى كامل يحتفلون بالمزمار بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محبو النجم مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين فى الانتخابات التى أجريت اليوم، بالطبل والمزمار البلدى فى جو من الفرح والسعادة.

وفاز النجم مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي أجريت اليوم داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وحضر إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وزوجها أركان فؤاد.

كما حضر مؤخرا الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة والمطرب محمود الليثي والمطربة جواهر، ومحمد نور وأحمد الشامي، وأبو الليف وحرصت الفنانة سوما على الحضور برفقة زوجها مصطفى حلمي لدعمه.