شكرا لقرائتكم خبر عن "يوميات شارع جبريل"لـ رشيد مشهراوي يفتتح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فيلم "يوميات شارع جبريل" للمخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان كازبلانكا للفيلم العربي، والفيلم كان قد شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، والفيلم يتناول جانبا من جوانب القضية الفلسطينية .

جدير بالذكر أن المهرجان ينطلق يوم 14 أكتوبر الجاري ، ويستمر حتي 18 من نفس الشهر، واختار المهرجان لدورته الثالثة لجنتي تحكيم متميزتين لمسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، حيث يرأس لجنة الفيلم الطويل المخرج الكبير خيري بشارة رائد الواقعية الجديدة في السينما العربية، وعضوية كل من النجم اللبناني فادي أبي سمرة (مخرج وممثل)، المخرج الفلسطيني مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي محمد قبلاوي، المخرجة والموزعة المغربية المعروفة إيمان المصباحي، والنجمة داليا البحيري.

أما بالنسبة للفيلم القصير، فسيرأس لجنتها المخرج المغربي عبد السلام الكلاعي، وعضوية كل من المخرجة التونسية ميرفت كمون، والمخرج السوري مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي روش عبد الفتاح.

"يوميات شارع جبرائيل" هو فيلم وثائقي تم تصويره بكاميرا الهاتف المحمول، ويروي أحداث حقيقية حدثت مع مخرج الفيلم الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتبدأ أحداث الفليم حينما أعلنت فرنسا إغلاق حدودها بعد تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث صادف القرار تواجد مشهرواي في باريس، ليظل محاصرا في العاصمة الفرنسية.