شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى مهنئًا عمرو دياب بعيد ميلاده: وداعا لأى مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان عمرو مصطفى، النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، مؤكدا أن بينهما عشرة عمر ونسى الخلافات بينهما، وكتب عمرو مصطفى، قائلا:" العمر يجري سريعا ولن تبقي غير السيرة العطرة وداعا لأي مشكله مع أي إنسان وخاصه لو كان الإنسان تجمعه بك عشره ونحن قدوه للأجيال القادمة".

وتابع:"صنعننا تاريخ مشرف من الموسيقى أتمني أن تستمتع بيه الاجيال القادمة بدون اي شوائب نحن ننشر السعادة اتمني ان يظل في ذهن المستمع هذا الانتاج الموسيقي بدون ربطة بأي صراعات أو مشاكل ".

وأضاف:"لذلك انتهز فرصه عيد ميلاد علامات الموسيقي عمرو دياب ومحمد منير كل سنه وأنتم طيبين قامات كبيرة فى صناعه الموسيقي تعلمنا منكم الكثير كل عام وأنتم بخير".



عمرو مصطفى

وغنى عمرو دياب أول مرة عام في الإذاعة المصرية، حيث غنى النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثاره لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب الى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان" وأول ألبوم "ياطريق" اكتشفه الموسيقار هانى شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج من المعهد ووسجل ألبوم "هلا هلا" في 1986.

وبعد ذلك ألبوم "خالصين" صدر في 1987 تلاه ألبوم "ميال" في 1988 كما كان له أول ظهور سينمائي مع إلهام شاهين، ويوسف شعبان في فيلم "السجينتين". في 1989 طرح ألبوم "شوقنا" الذي لاقى شعبية واسعة وكان فيه بداية تعاونه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع الموسيقي.

في 1991 أصدر ألبوم حبيبي وفي 1992 أصدر ألبوم "أيامنا"، الذي وزعه حميد الشاعري، وقد احتوى الألبوم على أغنيته الشهيرة الماضي، وفي نفس العام قام بأداء فيلم "آيس كريم في جليم" الذي قام ببطولته إلى جانب سيمون وقد أصدر ألبوماً يتضمن أغاني الفيلم في نفس العام.