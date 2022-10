شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة إيلين رايان والدة شون بين عن عمر ناهز الـ 95 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت إيلين ريان والدة الفنان الشهير "شون بين" في منزلها في ماليبو، حسبما أعلن ممثل عن النجمة، الممثلة الأسطورية، التي ظهرت في أكثر من 60 برنامجًا وفيلمًا خلال مسيرتها المهنية التي استمرت عقودًا، هى والدة الممثل شون، 62 عامًا، والموسيقي مايكل بن، 64 عامًا، والممثل الراحل كريس بن، الذي توفي عام 2006 عن عمر يناهز 40 عامًا بسبب اعتلال عضلة القلب، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكانت إيلين متزوجة من الممثل والمخرج ليو بن من عام 1957 حتى وفاته في عام 1998، وقام مايكل، أكبر أبناء إيلين ريان الثلاثة، بالتغريد عبر فيسبوك يوم الإثنين الماضى: "لقد فقدنا أمي أمس".



إيلين رايان



إيلين رايان وجوليا روبرتس



شون بين ووالدته

اسمها المسرحي إيلين رايان يأتي من اسمها الحقيقي إيلين واسم والدتها قبل الزواج ريان، غالبًا ما تواجدت إيلين على السجادة الحمراء مع شون وأصدقائه، مثل جوليا روبرت ، بينما ظهرت أيضًا في العديد من أفلامه بما في ذلك أنا سام.

وُلدت إيلين في نيويورك عام 1927، وكانت ابنة روز إيزابيل، ممرضة، وطبيب أسنان أميريجو جوزيبي أنوتشي.

في عام 1957 تزوجت من ليو بن، وهو ممثل وعضو نقابي نشط، تم إدراجه في القائمة السوداء من أواخر الأربعينيات إلى أواخر الخمسينيات، ظل الزوجان معًا لأكثر من 40 عامًا، حتى وفاة ليو في عام 1998.

شاركت هي وابنها شون أيضًا في عدة أفلام، حيث عملوا معًا في The Indian Runner و All the King's Men و I Am Sam.

ولكن قبل أن تشارك ابنها في التمثيل، أوقفت مسيرتها التمثيلية مؤقتًا لتكون أماً بدوام كامل لعدة سنوات.