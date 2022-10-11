شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: لا يوجد خلاف بينى وبين المرشحين لمقعد نقيب الموسيقيين وكلهم أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النجم مصطفى كامل في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لايوجد خلاف بينه وبين المرشحين على مقعد نقيب المهن الموسيقية التي تجري حاليا داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحرالأعظم بالجيرة.

وقال النجم مصطفى كامل أن المايسترو مصطفى حلمي أحد المرشحين لنقابة الموسيقيين يعتبر عشرة عمره وتربط بينهم صداقة قوية، كذلك باقي المرشخين، والأهم مصلحة النقابة ومايدور حولها.

وحضر إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة كل من المطرب محمود الليثي وعبد الباسط حمودة وجواهر، وعدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، ويتنافس على الانتخابات فيها على مقعد النقيب 4 مرشحين وهم مصطفى كامل ومصطفى حلمي وشريف حمدى وعلاء سلامة .

وتشتد المعركة على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هانى شاكر بعد أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع، حيث أصبح رسميا المتنافسون 4 أعضاء فقط هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

ولكن على أرض الواقع المعركة الحقيقية تنحصر المنافسة القوية مابين المايسترو مصطفى حلمى أمين والشاعر والمطرب مصطفى كامل حيث يعتمد الأول على تاريخ والده حلمى أمين الذى قاد النقابة لعدة دورات استطاع فيها تحقيق العديد من الإنجازات بالإضافة الى أعتمادة على تلامذته من خريجى أكاديمية الفنون بالإضافة إلى عازفى الأوبرا الذى ينتمى اليها منذ سنوات طويلة ومن ضمن أسلحته التي يعتمد عليها بقوة مساندة بعض أعضاء المجلس الحالي له مثل خالد بيومى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة الحالي وكذلك مساندة أحمد رمضان سكرتير النقابة له بقوة.

أما مصطفى كامل فهو يعتمد على مساندة أصدقائه في الوسط الموسيقى له والذى تربطه لهم علاقة صداقة وعمل طويلة مثل الموسيقار حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة النقابة الحالى بالإضافة أنه يعتمد كليًا على دعم المطربين الشعبين له مثل عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب وغيرهم.