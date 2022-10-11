"لعب بينا شوية عيال".. كيف انتهت خلافات مصطفى كامل وإيمان البحر درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد الفنان مصطفى كامل أن خلافاته مع الفنان إيمان البحر درويش انتهت، وذلك أثناء استضافته في برنامج "خط أحمر" على شاشة قناة "الحدث".

قال: " الفنان الكبير إيمان البحر درويش كان بينا خلافات كبيرة، هي كانت سبب شيطان الوباء اللي كنا فيه، اللي هو النقابة، المكان ده فيه وباء كبير فوق ما أي حد يتخيل، فساد كبير جدا، أنا اتحاربت عشان حاربت الفساد، ولا حد يعرف يبصلي".

وتابع: "أنا مسكت ناس حرامية بإيدي، قدام أعضاء مجلس حاليين وسابقين، وكله معروف، وينجحوا تاني ويزوروا تاني، أنا بناشد الرئيس يبصوا للي بيحصل ده، أنا مسكت حرامية اللي بيحاربوا الشرفاء، بالاسم أقولهم".

وأضاف: " والغريب اللي الناس متعرفوش، إن إيمان البحر درويش كان معايا في الانتخابات في صفي، لإن إحنا أيقنا إن إحنا نجوم كبار، لعبوا بينا شوية عيال صبيان عوالم".

و حكى الفنان إيمان البحر درويش أثناء استضافته في برنامج "العرافة" على شاشة "المحور" 2021: "هاني شاكر ومصطفى كامل أساءوا إليا، وقالوا إني أخدت 15 ألف جنيه من فلوس اليتامى، ونيابة الأموال العامة تبرأني ومحدش يكتب يبقى عيب قوي، لما هاني شاكر يقول إني بسلط واحد يشتمه، اللي واحد طبال، كان في فرقة وفي النقابة مجابلوش حقه، فابتدا يغلط في هاني شاكر اللي نسي إن أنا أول قرار أخدته في النقابة، إن أي موسيقى يتعدى على موسيقى آخر في النقابة بالألفاظ يتم وقفه واحالته للتحقيق، ولا يمكن أقبل إن أي حد يتطاول على هاني شاكر، لأنه له تاريخ كبير".