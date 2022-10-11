"المعاشات والأرامل".. شاعر غنائي يوجه رسالة لـ مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الشاعر الغنائي حسن عزو رسالة للفنانة مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية خلفا للفنان هاني شاكر

وقال الشاعر الغنائي حسن عزو لـ "الخليج 365": "نرجو منه في المرحلة القادمة يوضع حد لمغنيين المهرجانات، والارتقاء بالذوق العام وأن يتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين اللي هو طبعا عضو فيها، بتحصيل الأداء العلني من الدي جيه".

وتابع: "الفنان مصطفى كامل من الناحية الإدارية، هو شاطر وكفاية حب الناس له، والدليل أنه نجح باكتساح كبير، ونطالب بالاهتمام بالمعاشات والأرامل، خاصة أنه وعد بتحقيق الكثير لصالح الموسيقيين".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وتنافس في الانتخابات د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين.

الانتخابات شهدت، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، والمطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".