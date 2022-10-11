فن ومشاهير

تركي آل الشيخ ينشر صورة بصحبة الأمير الوليد بن طلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، صورة تجمعه بالأمير الوليد بن طلال.

وعلق "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في مزرعة سموه اليوم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن أمس عقد اجتماع هام يتعلق بفعاليات موسم الرياض بالعاصمة السعودية.

موسم الرياض يعتبر من أهم الأحداث الفنية في الوطن العربي حاليا، ويضم العديد من الحفلات لكبار نجوم الغناء، كما يضم العروض المسرحية، والاحتفالات الفنية

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