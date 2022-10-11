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"سابق عصره".. بهاء الدين محمد يهدي قصيدة لـ عمرو دياب في عيد ميلاده الـ 61

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ 61، حرص الشاعر بهاء الدين محمد على نشر صورة تجمعه مع الهضبة، وكتب قصيدة عنه.

بهاء، كتب: "لأنه مابيقبلش يبقى صفحة مطوية في كتاب، لأنه مخلص.. لأنه فاهم.. لأنه مابيعملش غياب، لأنه سابق عصره، أصبح حلم أحلام الشباب، هضبة واحدة محفور عليها اسم وصورة عمرو دياب".

وأضاف بهاء الدين محمد: "كل سنة وإنت طيب يا الهضبة عمرو دياب".

الشاعر بهاء الدين محمد، تعاون مع عمرو دياب، في العديد من الأغاني على مدار سنوات، إذ كتب أغاني "بتهزر"، "يدق الباب"، "قال فاكرينك"، "عاملة إيه"، "آه من الفراق"، "ننسى واحدة"، "أديني رجعتلك"، "قالت لي قول"، " ضحكت"، وغيرها.

الفنان عمرو دياب، اسمه بالكامل عمرو عبدالباسط عبد العزيز دياب ولد في 11 أكتوبر 1961 لأم بورسعيدية، وأب تعود أصوله إلى قرية سنهوت في محافظة الشرقية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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