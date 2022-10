شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نفسى وصراعات.. تفاصيل فيلم سيلينا جوميز الوثائقى وأغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محبو المغنية العالمية سلينا جوميز على موعد مع عرض فيلمها الوثائقى بعنوان "My Mind and Me"، والذى سيعرض شهر نوفمبر القادم بعد فترة من التحضيرات له، حيث كانت النجمة قد كشفت لأول مرة عن التحضير لهذا الفيلم فى شهر سبتمبر الماضى، ويتوقع الكثيرون أن يقدم العمل الوثائقى الجديد وجه مختلف عن حياة النجمة سيلينا جوميز، ويكشف المزيد عن حياتها الصعبة التى عاشتها طوال الفترة الماضية



سيلينا جوميز

وظهرت سيلينا جوميز فى مقطع دعائى للفيلم الوثائقى وهى تبكى وتضحك، وتتحدث عن حياتها الخاصة، كما أنها أشارت فى تعليقها أنها فضلت طرح الفيديو الدعائى لفيلمها الجديد بمناسبة اليوم العالمى للصحة النفسية فكتبت، "مع كل نفس، تكريمًا لليوم العالمى للصحة النفسية، أردت مشاركة المقطع الدعائى لفيلمى الوثائقى الجديد الذى سوف يعرض فى 4 نوفمبر على منصة AppleTVPlus".

ومن المقرر ان تطرح جوميز من خلال الفيلم اغنية جديدة بعنوان "My Mind And Me"، و فى المقطع الدعائى العاطفى لـ My Mind and Me ، تقول سيلينا: "طوال حياتى منذ أن كنت طفلاً كنت لا أريد أن أكون مشهورًة جدًا ، لكننى أعلم أنه إذا كنت هنا، فلا بد لى من استخدام ذلك للأبد ".

وكانت سيلينا منفتحة بشأن صراعاتها العقلية طوال معظم حياتها وفى الفيلم الوثائقى تُظهر للآخرين أنهم ليسوا وحدهم فى الشعور بنفس الشعور الذى تشعر به.