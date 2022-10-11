شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يشارك فى انتخابات نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة الفنان نادر أبو الليف للإدلاء بصوته فى الانتخابات ودعم أصدقائه.

كما حضر مؤخرا الفنان الشعبى عبد الباسط حمودة والمطرب محمود الليثى والمطربة جواهر، ومحمد نور وأحمد الشامى، وحرصت الفنانة سوما على الحضور برفقة زوجها مصطفى حلمى لدعمه.

وتشتد المعركة على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هانى شاكر بعد أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع، حيث أصبح رسميا المتنافسون 4 أعضاء فقط بعد غلق التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة .

لكن على أرض الواقع المعركة الحقيقة تنحصر المنافسة القوية مابين المايسترو مصطفى حلمى أمين والشاعر والمطرب مصطفى كامل حيث يعتمد الأول على تاريخ والدة حلمى أمين الذى قاد النقابة لعدة دورات استطاع فيها تحقيق العديد من الإنجازات بالإضافة الى أعتمادة على تلامذته من خريجى أكاديمية الفنون بالإضافة إلى عازفى الأوبرا الذى ينتمى اليها منذ سنوات طويلة ومن ضمن أسلحته التي يعتمد عليها بقوة مساندة بعض أعضاء المجلس الحالي له مثل خالد بيومى نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة الحالي وكذلك مساندة أحمد رمضان سكرتير النقابة له بقوة.

أما مصطفى كامل فهو يعتمد على مساندة أصدقائه في الوسط الموسيقى، والذى تربطه بهم علاقة صداقة وعمل مثل الموسيقار حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة النقابة الحالى بالإضافة أنه يعتمد كليًا على دعم المطربين الشعبين له مثل عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب وغيرهم.