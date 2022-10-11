شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات عبد الباسط حمودة من نقيب الموسيقيين: معاش فوق 4 آلاف جنيه وناد خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم عبد الباسط حمودة لـ ”الخليج 365” بأنه يتمنى من نقيب الموسيقيين الجديد الاهتمام بزيادة المعاشات وعمل المطربين العظماء الذين يمكثون حاليا في بيوتهم رغم أنهم يمتلكون تاريخا كبيرا في عالم الغناء، و"ربنا يولي الأصلح في نقابة الموسيقيين".

وأضاف عبد الباسط حمودة: أتمني ان يكون المعاش أكثر من 4 آلاف جنيه، لأنه حاليا 800 جنيه وهذا قليل جدا، واتمنى ان يكون لنا نادي خاص كموسيقيين وأشياء أخرى أتمنى أن تكون في الحسبان خلال الفترة المقبلة.

وتجرى حاليا الانتخابات على منصب نقيب الموسيقيين وتشتد المعركة على المقعد بعد استقالة الفنان هانى شاكر، حيث أصبح رسميا المتنافسون 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة .

ولكن على أرض الواقع المعركة الحقيقة تنحصر المنافسة القوية مابين المايسترو مصطفى حلمى أمين والشاعر والمطرب مصطفى كامل حيث يعتمد الأول على تاريخ والده حلمى أمين الذى قاد النقابة لعدة دورات استطاع فيها تحقيق العديد من الإنجازات بالإضافة الى أعتمادة على تلامذته من خريجى أكاديمية الفنون بالإضافة إلى عازفى الأوبرا الذى ينتمى اليها منذ سنوات طويلة ومن ضمن أسلحته التي يعتمد عليها بقوة مساندة بعض أعضاء المجلس الحالي له مثل خالد بيومى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة الحالي وكذلك مساندة أحمد رمضان سكرتير النقابة له بقوة.

أما مصطفى كامل فهو يعتمد على مساندة أصدقائه في الوسط الموسيقى له والذى تربطه لهم علاقة صداقة وعمل طويلة مثل الموسيقار حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة النقابة الحالى بالإضافة أنه يعتمد كليًا على دعم المطربين الشعبين له مثل عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب وغيرهم.