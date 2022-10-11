تارا عماد تنشر صورا جديدة ومنى زكي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام.

وعلقت الفنانة تارا عماد على الصور قائلة: "ممتنة لهذه العائلة"، وأضاف الفنان إدوارد فؤاد تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وعلقت الفنانة منى زكي بنفس الرموز، كما علق أحد المتابعين: "نجمتنا".

وكان آخر أعمال الفنانة تارا عماد مسلسل "suits بالعربي" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022.

وشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.