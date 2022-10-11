رامي جمال يوجه رسالة لزوجته لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان رامي جمال جمهوره ومتابعيه صورا رفقة زوجته المطربة ناريمان، ووجه لها رسالة بمناسبة عيد زواجهم الذي يتزامن مع عيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق رامي جمال على الصور: "بكره عيد ميلاد القمر وعيد جوازنا، كل سنة وإنت حبيبتي، كل ثانية وإنتِ طيبة وبنت أصول وجدعة، كل ثانية وإنتِ جميلة وقوية ووشك خير".

وكتب أحد المتابعين تعليقا: "يارب يخليكوا لبعض"، فيما علق آخر: "أفخم فنان"، وكتب آخر: "ربنا يسعدكم".

وترددت أنباء في سبتمبر الماضي، حول انفصال المطرب والملحن رامي جمال عن زوجته ناريمان، بعد زواج دام لـ 8 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لصفحة ناريمان، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.