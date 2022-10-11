"كتبتله أغنية يوم فرحي".. تصريحات مصطفى كامل عن صداقته بـ عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان مصطفى كامل كواليس صداقته بالفنان عمرو دياب والأغنيات التي تعاونا فيها سويًا، وذلك أثناء استضافته في برنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس".

قال مصطفى كامل: "عمرو دياب ده لو شفتوا تعمل فيه إيه؟، كان كله بياكل عليه عيش، النهاردة عمرو فين؟، قصة تانية، هو صديق عمري، ممكن منشتغلش كتير مع بعض، بس هو من أعز الناس على قلبي، ومن أعز أصحابي، كتبتله 3 أغاني: متفكرنيش بالعمر اللي أنا ضيعته معاك، إوعدني إنك في بعد عندك هتفتكرني، والملاك البريء".

وتابع: " أذكى مطرب كان في حياة مصطفى كامل محمد فؤاد، وكنا محسوبين على بعض، وكان محمد فؤاد ماضي مع نصر محروس، فعملتله أغاني الحب الحقيقي وكداب مغرور، لا يا قلبي سيبك، وأوقات يا دنيا معاكي بعيش، فأنا حاسس إني مقفل الدومينيو معاه، فسألني معاك إيه يادرش؟، قولتله آدي الملاك البريء، فنصر محروس قالي بتاعتنا".

وأضاف: "المهم خرجت وقولت ليه هم بيعرفوا يجيبوني كده، أنا كنت ذكي جدا، ومرة واحدة خطرت على بالي إني أعمل غنوة لمراتي في الفرح، فرحت الاستديو وأنا بسجل طلع لي حميد الشاعري، قالي بقالك كتير إنت وعمرو مشتغلتوش، مش تعزموا على فرحك، قولتله محبش أعزم حد ميجيليش، قالي إزاي تقول كده؟، فنزلت قولتله عمور أنا فرحي بكره".

واستكمل: "سألني وقتها مفيش وحداية كده؟، كانوا بيقفلوا الألبوم، فقولت له إنت خلصت، فسمعته آدي الملاك البريء، قالي ناخد كوبليهات إمتى؟، فخرجت بره بلبس العريس، قولتله هنعمل كده، ورحت الدخلة بتاعتي، سافرت بره، وعمرو بيسجل الأغنية الساعة 7 الصبح، وأنا بعمل كوبليهات آدي الملاك البرئ، شهر شهرين، محمد فؤاد سألني، قلت هو عرف وبيجبني بالطريقة، فقالي هي فيها ملاك كده، بعد ما نزلت، كلمني قالي إنت فين؟، بقى أقولك فيها الملاك تقولي فكرني".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وتنافس في الانتخابات د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين.

الانتخابات شهدت ، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".