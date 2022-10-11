أول تعليق لـ هاني شاكر بعد فوز مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان هاني شاكر الفنان مصطفى كامل لفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع إنستجرام.

وكتب هاني شاكر: "أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفي كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الانجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.

وتنافس في الانتخابات د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين.

الانتخابات شهدت حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".