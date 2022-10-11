فن ومشاهير

مصطفى كامل محمولا على الأعناق بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل الفنان مصطفى كامل بمقر نقابة المهن الموسيقية، بفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء.

مصطفى كامل ظهر بين مؤيديه محمولا على الأعناق، وحرصوا على الالتفاف حول النقيب الجديد، ومن بينهم الفنان أحمد جوهر، والموسيقار منير الوسيمي والفنان شريف باهر.

وتنافس في الانتخابات د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين.
الانتخابات شهدت ، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".

محمد يوسف

محمد يوسف

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