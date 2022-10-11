تعرف على مؤشرات نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

دقائق قليلة تفصلنا عن نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والذي يتنافس فيها د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين .

وجاءت مؤشرات النتيجة في محافظة الإسكندرية بحصول مصطفى كامل على 169 صوت، بينما حصل مصطفى حلمي على 21 صوت.

أما محافظة بورسعيد فحصل فيها الفنان مصطفى كامل على 62 صوت من أصل 193 صوت.

الانتخابات شهدت ، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".