رغم جنسيتها السودانية.. لماذا شاركت جواهر في انتخابات "نقيب" الموسيقيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-محمود عبد الناصر:

شاركت الفنانة جواهر، اليوم في التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي تقام على منصب النقيب، ويتنافس خلالها 4 مرشحين.

ظهور الفنانة جواهر، السودانية الأصل في مقر الانتخابات التي تجرى في النادي النهري في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، طرح سؤالا عن مدى قانونية مشاركتها.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" مشاركة جواهر، قانونية تماما، هي عضو في النقابة، وتحمل الجنسية المصرية منذ سنوات".

الفنانة جواهر، حصلت على الجنسية المصرية، بعد زواجها من مدير أعمالها السابق، وتعيش في مصر منذ نهاية التسعينات، وقدمت أغاني عديدة من كلمات وألحان الفنان مصطفى كامل، منها "ع الكورنيش".

الفنان مصطفى كامل، تقدم اليوم، بشكوى رسمية إلى الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابت،ضد سكرتير نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان، وسعد متولي المسئول عن الشئون القانونية، بدعوى عدم الإلتزام بتسهيل إجراءات اعتماد التوكيلات الخاصة، في بعض فروع النقابة.

الانتخابات شهدت ، حضور الموسيقار رضا رجب، وعازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، وحجازي متقال، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".

ويتنافس على منصب "النقيب، د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمى أمين .