وصول محمد نور وأبو الليف انتخابات نقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

بدأت اليوم انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتصويت لمنصب النقيب.

وحضر الانتخابات كل من الفنانة جواهر، الفنان محمد نور، الفنان نادر أبو الليف، الفنان محمود الليثي، والفنان عبد الباسط حمودة، والفنان مصطفى كامل، والملحن مصطفى حلمي وزوجته المطربة سوما.

ويتنافس على منصب "النقيب، د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمى أمين .

سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، أكد ان التصويت في الإنتخابات إليكترونيا، موضحا أن هناك كشفا بأسماء المرشحين بالترتيب الأبجدي.

وكان أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل الترشح لانتخابات النقابة والتي من المقرر عقدها يوم 11 سبتمبر الجاري.

وتقام الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالدقي، وفي الإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا.

كما تقام بباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية بدمنهور، طنطا، دمياط، المحلة، شبين الكوم، بورسعيد، الشرقية، بني شويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

وكان الفنان هاني شاكر، قد تقدم رسميا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.