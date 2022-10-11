"كل سنة وأنت جدع وشهم".. تامر حسين يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الشاعر تامر حسين، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده، الموافق اليوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشر تامر مقطع فيديو لمجموعة من الصور تجمعه بالهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومزجه بأغنية "الليلة"، وعلق:" كل سنة وأنت روح وشباب وملهم بمشوارك وإصرارك على النجاح لكل اللي حواليك.. وجدع وشهم وأصيل وصاحب وأخ وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا.. وربنا يحفظك ويخليك لكل حبايبك ومحبينك وجمهورك الكبير في كل مکان".

يذكر أن أحيا الهضبة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في واحة "آيلة" بالأردن.

كما أحيا عمرو دياب حفل افتتاح استاد لوسيل في قطر، في سبتمبر الماضي.

وتألق عمرو كعادته في فقرة امتدت لأكثر من 40 دقيقة، ليصبح أول مطرب يغني في الاستاد الذي سيشهد نهائي المونديال القادم، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وغنى دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل: "يا أنا يا لأ، أنت الحظ، وياه، رايقة، اللوك الجديد، ده لو اتساب، وقمرين" وغيرها.