وفاة الممثلة الأمريكية إيلين ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت أول أمس الممثلة الأمريكية إيلين ريان، والدة النجم شون بن، عن عمر يناهز الـ 95 عاما.

وأعلن الخبر ابنها الأكبر مايكل، ونشر صورة لوالدته في مرحلة الشباب، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق :"لقد فقدنا والدتي بالأمس".

الممثلة إيلين ريان هي أرملة الممثل والمخرج الراحل ليو بن، ووالدة الممثلان شون بن وكريس بن والمطرب مايكل بن، وكانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ95 يوم 16 أكتوبر الجاري.

واستمرت مسيرة إيلين ريان حتى عام 2016، حيث كان أخر ظهور لها في فيلم " Rules Don't Apply" مع ليلي كولينز وهالي بنيت.