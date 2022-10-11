فن ومشاهير

صورة نادرة.. كنزي دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده بهذه الكلمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت كنزي دياب والدها الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده، الموافق اليوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشرت كنزي صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت كنزي على الصورة ، :"عيد ميلاد سعيد بابي".

وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرًا عدة أغاني أبرزها :"من 6 لـ 9"، "باريس"، "ناس حلوة"، "وزير السعادة"، "اللوك الجديد".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها: "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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