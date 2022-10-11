"اشتباكات" و"شكوى من التلاعب ".. أزمات أشعلت انتخابات نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-محمود عبد الناصر:

مع بداية الساعات الأولى من الانتخابات على منصب "نقيب المهن الموسيقية"، التي تجرى في النادي النهري في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، زادت الأزمات من سخونتها.

وكانت أولى الأزمات، تقديم الفنان مصطفى كامل، أول شكوى رسمية إلى الهيئة القضائية المشرفة على الإنتخابت،ضد سكرتير نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان، وسعد متولي المسئول عن الشئون القانونية، بدعوى عدم الالتزام بتسهيل إجراءات اعتماد التوكيلات الخاصة، في بعض فروع النقابة.

وكانت الأزمة الثانية، بين المايسترو حمادة أبو اليزيد "وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية"، والمطربة سوما وشقيقها، بدعوى انحياز الوكيل إلى الفنان مصطفى كامل، على حساب منافسه المايسترو مصطفى حلمي "زوج سوما".

وكشفت الانتخابات، عن وجود حالة انقسام قوية، بين أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، خاصة عقب مبادرة د.عاطف إمام "عضو المجلس" بالهتاف دعما للفنان مصطفى كامل، فور وصوله إلى مقر النادي النهري.

د.علامة سلامة "وكيل المجلس"، من جهته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" قبل تقدمي للترشح على منصب النقيب، قدمت استقالتي من المجلس، وما يتردد عن وجود دعم أو انحياز أو حشد أصوات، أو تلاعب من زملاء بالمجلس لصالحي، غير صحيح، دخلتها لوحدي لخدمة الزملاء الموسيقيين".

الانتخابات شهدت، حضور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، و المطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".

ويتنافس على منصب "النقيب، د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمى أمين .

سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، أكد أن التصويت في الإنتخابات إليكترونيا، موضحا أن هناك كشفا بأسماء المرشحين بالترتيب الأبجدي.