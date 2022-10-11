العمر بيجري.. عمرو مصطفى يفاجئ الهضبة في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الملحن عمرو مصطفى رسالة للهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الموافق اليوم، وأيضا عيد ميلاد الكينج محمد منير الذي حل أمس 10 أكتوبر الحالي.

وكتب عمرو منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "العمر يجري سريعا ولن تبقى غير السيرة العطرة وداعا لأي مشكلة مع أي إنسان وخاصة لو كان الإنسان تجمعه بك عشرة ونحن قدوة للأجيال القادمة".

وأضاف: "صنعننا تاريخ مشرف من الموسيقي أتمنى أن تستمتع بها الأجيال القادمة بدون أي شوائب نحن ننشر السعادة أتمنى أن يظل في ذهن المستمع هذا الإنتاج الموسيقي بدون ربطه بأي صراعات أو مشكلات".

وتابع: "لذلك أنتهز فرصه عيد ميلاد علامات الموسيقى عمرو دياب ومحمد منير، كل سنة وأنتم طيبين قامات كبيرة في صناعة الموسيقى تعلمنا منكم الكثير، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن آخر أغاني عمرو مصطفى أغنية "المترو"، للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة.