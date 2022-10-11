"مارست حقي".. عضو مجلس الموسيقيين يرد على اتهامه بمجاملة مصطفى كامل في انتخابات "النقيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-محمود عبد الناصر:

واجه المايسترو محمد أبو اليزيد " وكيل نقابة المهن الموسيقية"، وعاطف إمام "عضو المجلس" اتهامات بعدم الحيادية، خلال انعقاد الانتخابات على منصب النقيب، التي تجرى في النادي النهري في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء.

د. عاطف إمام "عضو مجلس النقابة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" ما قمت به من دعم للفنان مصطفى كامل، هو ممارسة حقي القانوني كعضو في النقابة، ومع إحترامي للجميع، أراه الأصلح لكافة الأعضاء".

وتابع،:" عضويتي بالمجلس، لا تتعارض مع ما قمت به، وأقول ذلك عن دراية تامة بكافة اللوائح والضوابط، أن راجل لي سنوات طويلة، وشاركت في عضوية مجالس عديدة مع الأساتذة حلمي امين، وصلاح عرام، وغيرهم".

المايسترو حمادة أبو اليزيد "وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية"، دخل في مشادة مع المطربة سوما وشقيقها، بدعوى انحيازه إلى الفنان مصطفى كامل، على حساب منافسه المايسترو مصطفى حلمي "زوج سوما".

الفنان مصطفى كامل، تقدم اليوم، بشكوى رسمية إلى الهيئة القضائية المشرفة على الإنتخابت، ضد سكرتير نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان، وسعد متولي المسئول عن الشئون القانونية، بدعوى عدم الإلتزام بتسهيل إجراءات اعتماد التوكيلات الخاصة، في بعض فروع النقابة.

الانتخابات شهدت، حضور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، والفنان محمود الليثي، والمطربة جواهر، والمطربة سوما"زوجة المايسترو مصطفى حلمي المنافس على منصب النقيب".

ويتنافس على منصب "النقيب، د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمى امين.