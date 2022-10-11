لن تصدق من هو نجل الفنان ماجد الكدواني.. ممثل صاعد دخل التمثيل من أوسع الأبواب!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنّية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، يوسف الكدواني نجل الفنان المصري ماجد الكدواني، الذي ظهر في عدة أعمال فنية أشهرها مسلسل الاختيار الجزء الثاني مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في موسم رمضان 2021 الماضي.

وشارك يوسف ماجد الكدواني كأحد العناصر الإرهابية في مسلسل الاختيار 2، لكن الدور الأكبر له كان في مسلسل ولاد ناس، بطولة النجوم إيهاب فهمي وبيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي، وغيرهم ومن إخراج هاني كمال

قال ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، إن ابنه يوسف درس صناعة السينما والتمثيل في أمريكا، وتعلم كل التفاصيل التي تساعده ليكون فنانا شاملًا. وأوضح ماجد الكدواني أن نصيحته الدائمة لابنه هي أن يقدم ما يحبه وما يميل له قلبه ويصدقه، والاهتمام بالتفاصيل حتى يستطيع تحقيق النجاح.

وتحدث ماجد الكدواني عن موهبة ابنه يوسف الفنية قائلا:”هو متأسس مش جاي من ع القهوة ولا فجأة”، واستطرد:” كان بيسمع كلامي من صغره ولما كبر بقينا بنتكلم أكثر تخصصية ولما بدء الدراسة والشغل بقينا نتكلم ونتناقش كتير ازاي يبقى عندنا مصداقية ونراعي التفاصيل والرسالة اللي هقدمها فين”.

يوسف الكدواني: والدي لم يتدخل لمشاركتي في الاختيار 2

وقال يوسف الكدواني في تصريح صحفي: سعيد بردود الأفعال الكبيرة التي تلقيتها حول مشاركتي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وكذلك لمشاركتي في عمل مع نجوم كبار بحجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، رغم أن مشاركتي جاءت كضيف شرف بعدد قليل من المشاهد.

يوسف الكدواني: درست التمثيل في أمريكا 5 سنوات

وتابع الكدواني: والدي لم يتدخل لمشاركتي في المسلسل ولم يكن له دور حتى في ترشيحي له، لأنني درست التمثيل في أمريكا لمدة 5 سنوات، وكانت لي عدة تجارب سابقة، ولكن لأن هذا العمل يحظى بمتابعة عالية من قبل عدد كبير من المشاهدين اعتقد البعض أنه الظهور الأول لي.

واستكمل: خضعت لـ test كاميرا قبل بدء تصوير العمل، ثم وقع اختيار بيتر ميمي عليّ في نهاية الأمر، وأود قول أني تعلمت الكثير منه خلال هذه التجربة.

ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته في فيلم “فضل ونعمة”

من ناحية أخرى، كشف الفنان ماجد الكدواني، كواليس شخصيته في فيلم “فضل ونعمة“، والذي تم عرضه الأيام القليلة الماضية في دور العرض السينمائي.

وقال ماجد الكدواني، في تصريحات تلفزيونية، إن أكثر ما جذبه للشخصية هو بساطتها: فضل بسيط وده اللي شدني للشخصية، لأني كنت مهتم إني أقدم شخصية شبهنا كلنا من الطبقة المتوسطة اللي كلنا منها”.

وتابع قائلاً: “كنت قلقان إن الشخصية تكون هادية أكتر من اللزوم، وكنت مهتم إني أقدم سينما للعائلة، لأن الناس عندها حنين للسلام والبيت والدفا، وده كان الدافع النفسي الأول بالنسبة لينا كلنا، واكتشفت إن دي جملة مشتركة من التعليقات اللي بتيجي على الفيلم إنه فيلم عائلي ولكل الأعمار”.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»:

تدور أحداث «فضل ونعمة» في إطار كوميدي تشويقي، إذ تجتمع الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، في عمل فني واحد، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر المخدرات «فاروق»، الذي يجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

فيلم فضل ونعمة:

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويجمع في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا، بينهم ماجد الكدواني، وهند صبري، ومحمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة لضيف الشرف محمد ممدوح.

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