كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - علقت الإعلامية بوسي شلبي على منشور الفنانة أصالة التي كانت قد خرجت به في الساعات الماضية للرد على ما يتداول عنها مؤخرا حول اجرائها لعمليات تجميل والتي تعد السبب في تغير ملامحها بشكل كبير في ظهورها بحفلاتها الأخيرة .
حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الفنانة أصالة أصبحت تشبه كلا من الفنانتين بلقيس فتحي وبسمة بوسيل بسبب اختلاف ملامحها عن المعتاد .
فقالت أصالة في منشورها: “سؤال هلكني، سؤال تعبني، سؤال جنّننني ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) .. وما بعرف ليش متوقعين ما اقول فبتسبقوا الطلب بالتّرجّي” .
تابعت: “وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي ما بشارككم فيه بس ممكن دخيلكم ما تسألوني .. شو ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟” .
وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على منشور أصالة: “يا أصالة انتي حلوة في كل وقت .. بس لو في حد زود الحلاوة ياريت تدلينا عليه لأن ده عمل خير هيكون في ميزان حسناتك وكل الستات هتدعيلك” .
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي لأصالة: “لو فيه حد زود الحلاوة دلينا عليه .. ده عمل خير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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