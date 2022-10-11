كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة الأردنية دانة المساعيد في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” انفصالها عن زوجها الإماراتي ناصر المهيري بعد عام من زواجهما .
فكتبت دانة المساعيد في منشورها: “بسم الله الرحمن الرحيم .. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الحمدلله دائماً وأبداً، كل شيء قسمة ونصيب” .
تابعت: ” أعلن انفصالي رسمياً عن ناصر المهيري .. أسأل الله التوفيق له في حياته القادمة، والله يحفظه ويسمح دربه والله يعوض كل واحد فينا” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام على زواجهما .. فنانة شابة تعلن انفصالها عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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