بعد عام على زواجهما .. فنانة شابة تعلن انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة الأردنية دانة المساعيد في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” انفصالها عن زوجها الإماراتي ناصر المهيري بعد عام من زواجهما .

فكتبت دانة المساعيد في منشورها: “بسم الله الرحمن الرحيم .. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الحمدلله دائماً وأبداً، كل شيء قسمة ونصيب” .

تابعت: ” أعلن انفصالي رسمياً عن ناصر المهيري .. أسأل الله التوفيق له في حياته القادمة، والله يحفظه ويسمح دربه والله يعوض كل واحد فينا” .