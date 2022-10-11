شاهدوا بالصور والدة شيرين عبد الوهاب في ظهور نادر لها… لن تصدق الشبه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - فاجأت والدة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور والمتابعين في ظهور نادر لها وحديث خلال إحياء عبد الوهاب حفلها الأخير في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مساء السبت الماضي.

وقد ظهرت والدة شيرين عبد الوهاب جالسة في الصفوف الأمامية تتوسط ابنتي شيرين هنا ومريم، حيث أطلقت الزغاريد في مسرح أوبرا جامعة مصر الدولية احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها.

وقد احتفلت شيرين بعيد ميلادها وسط جمهورها، وحضور والدتها الحفل، فيما قالت الفنانة المصرية بطريقة مازحة: “على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير في الموضوع دا”.





وقد قامت شيرين في تقطيع قالب الحلوى الخاص بعيد ميلادها بحضور ابنتيها ووالدتها والذي توافق مع يوم الحفل.

شيرين عبد الوهاب: تمت تسوية جميع الخلافات مع حسام حبيب

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال بيان صحفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أنها تكن كل تقدير واحترام إلى الفنان حسام حبيب، قائلة إنه حرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء، في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا، التي كانت متداولة بينهما، في الفترة السابقة، حيث قام برد كل المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما.

واستكملت في البيان: “وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة، لذلك تهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة، وفى النهاية تكن التقدير للفنان حسام حبيب.

يُذكر أن الأشهر الماضية شهدت أزمة كبرى بين الثنائي، حيث وجهت شيرين العديد من الاتهامات لحسام حبيب، وهددت بألا تترك حقها، كما حمل حديثها العديد من الكواليس والأسرار التي حدثت بينهما، لكنها في النهاية اختارت أن تعلن عن التصالح بشكل مقتضب، دون أن تكشف عما أعاده إليها حسام حبيب، وتفاصيل ما جرى بينهما.

شيرين عبد الوهاب في صاحبة السعادة

حلّت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، حيث ‏كشفت عن العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية للمرة الأولى.

وقالت شيرين عبد الوهاب أنا بحب الـ20 سنة اللي مروا عليا منذ دخولي مجال الفن؛ لأنهم هما اللي عملوني وبحب الشقا اللي شقيته في البداية، ‏وبحب عزة نفسي ومع ذلك بسمع الكلام والنصايح، والحمدلله أنا ‏اتعلمت، واشتغلت مع أشهر الشعراء واشتغلت مع نصر محروس واستفدت منه وبشكره لأنه حطني على ‏الطريق والسلم”.‏

وواصلت شيرين عبدالوهاب حديثها: أني كنت حاسة إن ربنا شايلي حاجة حلوة بس متوقعتش النجاح دا كله، ومتخيلتش إني هبقى ‏دولية وعلى مستوى العالم العربي، وأنا محظوظة إني بلاقي الحب من جميع الدول”.‏

وأضافت: “أنا مدلعة أوي بحب الناس وحاسة إني بقيت مسئولة من الجمهور، وممتنة لكل شخص بيقابلني ‏في الشارع، واللي ربنا بيحبه بيحبب فيه الخلق، وبقول لجمهوري شكرا ليكم من غيركم عمري ما كنت هقدر ‏أرجع”.‏

وأضافت شيرين عبدالوهاب أنني رجعت لحياتي وصحابي ورحت لـ سميرة سعيد البيت أبارك لها على أغنية ‏كرباج، ورحت لها لما اتعافيت لأني لازم أزورها وأنا حلوة ومقدرتش أشوفها وأنا جوايا طاقة سلبية”.‏

وقالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها كانت تخشى أن يشمت فيها البعض من الأصدقاء عقب الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقائها منحوها كل الحب والتقدير وساعدوها على الخروج من حياتها الصعبة.

وأوضحت شيرين عبدالوهاب قائلة: أنا لما بدأت أتكلم لقيت كل صحابي رجعوا تاني الحمدلله ووقفوا جنبي، وأنا بلوم نفسي كتير ف‏حلقت شعري بس حسيت إني غسلت نفسي.. ودلوقتي أنا أتولدت من جديد وبقيت مش باخد أي أدوية زي ‏زمان”.‏

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