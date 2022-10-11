شيرين: “مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل الذي أثير حولها في الفترة الماضية عن معاناتها من الإدمان وذلك بعد ظهورها مع الدكتور نبيل عبد المقصود المتخصص في علاج الإدمان خلال إحيائها لحفل ختام مهرجان قرطاج وتوجيهها الشكر له على دعمها وعلاجها .

فقالت شيرين خلال استضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر قناة “dmc” وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: “أنا كنت أحب أنام بحاجة تأهلني للنوم عشان أنا بحط دماغي على المخدة أفكر، ولما أصحى أخد دوا للمعدة ودوا للحساسية” .

تابعت: ” دلوقتي مبمشيش ببرشام صداع والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود .. هو علشان دكتور إدمان لازم أبقى بتعالج من الإدمان، هو صاحبي وصديقي من زمان .. فيه إدمان أدوية وفيه إدمان أكل وفيه إدمان عادات سيئة .. احنا مفيش مخدرات ولا حاجة، فلة شمعة منورة” .

فيما كشفت شيرين عن أن ما قامت به من حلق شعرها منذ فترة جاء بعد قراءتها لكتاب أشار إلى أن قيام المرأة بمثل هذه الخطوة يعد بداية عهد جديد لها، مضيفة: “أنا حسيت إنه فعلا ده وصفحة جديدة أنا بفتحها كإني بغسل نفسي” .