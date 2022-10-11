شيرين عبد الوهاب تتصالح مع حسام حبيب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانا صحفيا أفاد من خلاله بتصالح موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة .

وذلك بعد أن قام حسام حبيب برد كافة المتعلقات الخاصة بشيرين عبد الوهاب وتسوية جميع الخلافات بينهما .. وتم التصالح بينهما في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاهها .

جاء في البيان: “أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني” .

تابع: “فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتم تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة” .

اختتم البيان: “لذلك نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الاخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية فهي تكن كل الاحترام والتقدير للأستاذ حسام حبيب” .