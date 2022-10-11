نجمة مسرحية العيال كبرت تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها عن سامي العدل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:59 مساءً - تحدثت الفنانة نادية شكري التي اشتهرت ب “سوسو” في مسرحية العيال كبرت عن قصة حبها وزواجها من الفنان الراحل سامي العدل وأسباب انفصالهما بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات .

أشارت نادية شكري في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة الحياة إلى أنها تعرفت على سامي العدل في معهد السينما وبداية تعارفهما كان في مشاجرة جمعتهما .

فقالت: “قصة غريبة شوية، انا غيورة شوية وهو كان شقي جدا .. كنا طلبة في المعهد وعلى فكرة أنا خلفت بنتي وأنا في سنة تالتة، حصل خناقة بيني وبينه هو على صوته عليا وأنا معرفوش” .

تابعت “شكري”: “فأنا عاملته معاملة من فوق شوية وأنا كنت مدلعة شوية من البيت ومعجبنيش طريقته ومش واخدة على الهزار ده وضايقني، فلما ضايقني هو طيب جدا بعد ربع ساعة جه يعتذرلي وبعدين قالي تعالي عايز اتكلم معاكي” .

أضافت: “حصل حوار بينا فضلنا ماشيين من المعهد لحد التحرير، حسيت إن هو بني آدم جميل وحنين وحاجة غير الشكل اللي أنا شوفته ده تماما” .

ولفتت نادية شكري إلى أنه عند انفصالهما لم يكن لديهما الرغبة في إتمام الطلاق وعلقت: “العند كان راكبني أوي يعني .. أنا كنت بحبه حب غير عادي وقعدت فترة شوية تعبانة من الحكاية دي” .

واصلت: “بس بعد كده عيلته كلها أهلي دول عيلتي التانية على فكرة ولحد النهاردة علاقتنا أكتر من رائعة، أنا بنتهم وأختهم كانوا جنبي ومحتويني وأنا منفصلة عن سامي” .

فيما قالت الفنانة نادية شكري عن “رشا” إبنتها من الفنان الراحل سامي العدل وما ورثته عنه: “خدت منه الجدعنة وطيبة القلب وخفة الدم” .

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