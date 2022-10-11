توتر مصطفى كامل و"سوما" تدعم.. منافسه بانتخابات نقيب الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-محمود عبد الناصر

وسط أجواء مشحونة بدأ توافد المرشحين الانتخابات على منصب "نقيب المهن الموسيقية"، التي تجرى في النادي النهري في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، والتي تقام بين 4 مرشحين، في مقدمتهم الفنان مصطفى كامل النقيب السابق، والمايسترو مصطفى حلمي.

المايسترو مصطفى حلمي "نجل الموسيقار الراحل ونقيب الموسيقيين الأسبق حلمي أمين"، كان أول المرشحين حضورا، بصحبة زوجته المطربة سوما، التي حرصت على الدعاية لزوجها، ودعمه.

ومن جانبه ظهرت علامات التوتر على الفنان مصطفى كامل، عقب وصوله إلى مقر الإنتخابات، ودخل في نقاش مع الحاضرين حول أسلوب التنظيم، قبل التوجه إلى المقر الخاص بمنافسه المايسترو مصطفى حلمي، و تبادلهما العناق.

ويتنافس على منصب "النقيب، د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمى أمين .

وحضرت سوما وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي للمشاركه في الانتخابات منذ قليل.

سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، أكد ان التصويت في الإنتخابات إليكترونيا، موضحا أن هناك كشفا بأسماء المرشحين بالترتيب الأبجدي.