شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة علاجها من إدمان المخدرات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الأقاويل التي طاردتها عن علاجها من إدمان المخدرات، وذلك بعد أن ظهر طبيبها المتخصص في علاج الإدمان في حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى والغناء.

وقالت شيرين خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc"،: "أنا كنت لازم عشان أنام آخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقت عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود".

وأضافت: "هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس، مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة".

يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا أحدث أغانيها "المترو"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، وتسجيل غناء وميكس وماستر طارق مدكور.